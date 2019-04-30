Пришельцы из самой опасной чёрной дыры: В смертоносных лучах «кротовой норы» могут скрываться инопланетяне

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Чёрная дыра V404 Cygni находится к Земле ближе всего, поэтому астрономы опасаются, что её слишком большая активность может негативно отразиться на планете. Уфологи же уверены, что опасность представляют НЛО, вылетающие из неё.

Чёрные дыры как одни из наименее изученных объектов представляют серьёзную угрозу. Ранее неоднократно упоминалось учёными о Стрельце А* - сверхмассивной чёрной дыре, которая может поглотить Землю. При этом Стрелец А* находится на расстоянии 26 тысяч световых лет. Однако эксперты обнаружили ещё большую опасность, которая находится гораздо ближе – всего 7,8 тысяч световых лет. Речь идёт о V404 Cygni в созвездии Лебедя. Это двойная звёздная система, которая состоит из чёрной дыры и звезды, вращающихся друг возле друга.

Накануне специалисты заметили странную активность чёрной дыры V404 Cygni. Ими были зафиксированы сильнейшие смертоносные лучи. Они исходят из чёрной дыры со скоростью света, а плазма разлетается во все стороны каждые несколько минут. По словам астрономов, такое они наблюдают впервые. Доцент Миллер-Джонс из Университета Кертин указал, что это самое странное поведение чёрной дыры, которое он только видел.

Есть теория, которую высказывали даже известные астрофизики, в том числе, Стивен Хокинг, о том, что особые виды чёрных дыр – «кротовые норы» - это порталы в другое измерение. Уфологи уверены, что это правда, а потому считают, что в смертоносных лучах «кротовой норы» V404 Cygni могут скрываться инопланетяне. Именно в этом, считают они, и состоит главная опасность для человечества. Внезапная активность означает, что пришельцы и их НЛО прибыли в Млечный путь из самой опасной чёрной дыры с неизвестными намерениями. Более того, некоторые специалисты утверждают, что именно этот объект породил всем известную планету Нибиру, а потому может быть в сотни раз опаснее.

Учёные, однако, продолжают скептически смотреть на теории с внеземными цивилизациями, однако, угрозу, исходящую от V404 Cygni, считают вполне реальной. Некоторые предполагают, что лучи вполне могут долететь до Земли, и последствия этого могут быть катастрофичными.