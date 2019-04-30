С МКС засняли «розовую агонию» Солнца – Нибиру устроит «ледниковый период» и заставит россиян мигрировать из Сибири

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4 мая в России может начаться «ледяное похмелье». Его якобы устроит Планета Х, которая уже у Земли. Пришельцы «прикрутят» Солнце в начале мая, когда поля «Звезды Смерти» и Луны совпадут, считают уфологи.

1 мая Нибиру устроит собственный праздник. Она взорвет Солнце. Камеры с МКС засняли зловещее зрелище. Солнце стало розовым и начало пульсировать. Уфологи считают, что камеры запечатлели «розовую агонию» Солнца. Пришельцы якобы намерены погасить наше Светило в первые дни мая, чтобы иметь постоянный источник энергии для своих НЛО, которые, уже не стесняясь, почти каждый день высасывают гелий. Стоит отметить, что уфологам удалось рассмотреть через прямую трансляцию МКС даже сами корабли пришельцев.

Накануне ученые заявили, что в начале мая Луна будет максимально активна. По словам экспертов, людям стоит приготовиться к природным катаклизмам. На Землю обрушаться ураганы, цунами, извержения вулканов. Более всего от землетрясений могут пострадать Индонезия, Китай и Камчатка, предупреждают альтернативные исследователи.

По версии конспирологов, пик активности Луны вызвало приближение Нибиру. Её гравитационное поле задело магнитное поле Луны, а такая «сцепка» неизбежно приведет к Апокалипсису, провоцируя нескончаемые стихийные бедствия. В России природные катастрофы уже начались. При +20°C снежные бури накрыли Екатеринбург, Ижевск, Пермь, Нефтекамск, Нижнеудинск, Челябинск и другие города РФ, пока Арктика и Антарктида стремительно тают и превращаются в Эдем.

На тематических ресурсах уфологи заявили, мол Нибиру устроит «ледниковый период» и заставит россиян мигрировать из Сибири на Северный полюс, который, как известно, все ближе смещается к Сибири. Похоже, что его влияние на климат вместе с «розовой агонией» Солнца устроят зимний Апокалипсис быстрее, чем считали ученые. Примечательно, что в Арктике и Антарктиде заметно теплеет и есть вероятность, что очень скоро они станут новой Землей обетованной и подарят людям шанс на выживание.

Скорее всего, считают уфологи, это ответная реакции Нибиру на пятидневную «репетицию» NASA конца света, которая якобы должна была спасти человечество от падения астероидов, а по факту только ускорила «конец света». Стоит также отметить, что от астероида, который ударит в Землю через 157 дней, NASA так и не создала защиту.