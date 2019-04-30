Спасётся только «золотой миллиард»? Учёные рассказали, как и почему погибнет Земля

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Учёные смоделировали варианты смерти планеты. Землю могут уничтожить кометы, звёзды и магма. Способов предотвратить катастрофу пока нет.

Учёные рассказали, как и почему произойдёт гибель планеты. Для того, чтобы иметь возможность предотвратить катастрофу, необходимо знать, с чем именно бороться. Исследователи из Лаборатории астрофизики Бордо в Франции назвали основные сценарии развития событий. Согласно их исследованию, планеты в разные галактических измерениях умирают постоянно. Среди стоит отметить климатическую катастрофу, разлив лавы, кометы и даже звёзды.

Если говорить о климате, то его изменения могут быть опасны для Земли: жизнь на планете продолжается благодаря поддержанию нормальной температуры. Но проблема заключается в том, что сам человек может увеличить риск. Это связано с тем, что температура регулируется количеством углекислого газа в атмосфере. В том случае, если температура поднимется выше точки кипения воды, то на Земле не останется жизни, поскольку человек на 70% состоит из воды.

Ещё одним вариантом развития событий является «выход» на поверхность планеты магмы. Вулканическая активность может плохо повлиять на планету: частицы газа и пыли могут способствовать глобальному охлаждению или потеплению планеты. В результате постоянного извержения вулканов парникового эффекта не избежать.

Также стоит сказать о кометах, которые могут наделать множество бед. Одно такое небесное тело оттолкнул Нептун, а затем оно «переходило» с одной планеты на другую, пока они не достигли Юпитера. Были проведены наблюдения за остатками планет, вследствие чего выяснилось - около 1 миллиарда планет уничтожат дожди из астероидов. Но если не говорить о крупных космических объектах, то даже космическая пыль может навредить атмосфере Земли: каждый день планета накапливает около 100 тонн пыли.

И наконец-то стоит сказать о звёздах: их трансформация может нести катастрофические последствия для планет и в частности Земли. Дело в том, что с тысячелетиями звёзды становятся ярче, и это может плохо сказаться на близлежащих планетах. И уже через миллиард лет Земля уже не будет «живой» планетой и погибнет, вся жидкость на ней испарится вследствие парникового эффекта. Исследователи изучали большие, яркие звёзды, и вокруг них не было найдено ни одной планеты.

В большинстве случаев гибель планеты не зависит от человека, но учёные думают над тем, как это предотвратить. Если получится повлиять на один из этих факторов, то другие нельзя изменить. Есть вероятность, что учёные готовятся к перемещению человечества на другую планету, но пока таковой нет. И главным вопросом остаётся: действительно ли спасётся только «золотой миллиард»?