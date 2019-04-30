Нибиру выжгла их дом: Первые египтяне прилетели на Землю с Марса после гибели Красной планеты

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Уфолог показал изображения саркофагов, статуй и даже черепов марсиан. Невероятные доказательства могут означать, что земляне вскоре потеряют свой дом из-за приближения враждебной расы пришельцев.

Недавно известный уфолог Скотт Уорринг в очередной раз доказал свою состоятельность на данном поприще, показав обработанные снимки марсианской поверхности, сделанные марсоходом NASA. На фото отчётливо видны вырубленные в скале человеческие силуэты, схожие с крышками саркофагов, в которых хоронили знать в Древнем Египте. Доказательства человеческого присутствия на Марсе позволили уфологам полагать, что первые египтяне прилетели на Землю с Красной планеты после того, как Нибиру выжгла дотла их родной дом. Не только в египетской, но и в культуре многих других народов встречается наскальная и прочая живопись с изображениями космических челноков. Летающие корабли упоминали даже индейцы Майя в своих античных писаниях, поэтому не исключено, что прародителями всех подобных цивилизаций стали пришельцы с Марса, прибывшие на Землю после яростной атаки аннунаков с Нибиру.

Учёные давно доказали, что Марс, как и Венера, в прошлом изменили свои орбиты, поэтому уфологи предполагают, что на «маршрут» движения Красной планеты повлияла именно близость с громадной Нибиру. Исследователи космоса твёрдо убеждены, что Красная планета раньше была обитаема, ведь снимки с изображениями останков живых существ находят там с завидной регулярностью. До нахождения таинственных саркофагов, как две капли воды похожих на творения египетских мастеров, уфологи наткнулись на голову статуи с явно человеческим лицом. Кроме того, с помощью снимков американского марсохода также удалось найти хорошо сохранившийся череп гуманоида с симметричными вырезами для глазниц, челюстью и прорезью для носа.