Последнее 1 мая: Гигантский астероид упадёт на Землю в майские праздники - эксперт

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NASA бьёт «учебную» тревогу, симулируя сближение огромного астероида с Землёй. По мнению российских экспертов из ДАУ, у агентства есть более веские причины для беспокойства и недопущения паники.

Не имеющий в реальности аналогов прецедент создало американское аэрокосмическое агентство в последние несколько дней. Учебная операция, уже прозванная «репетицией апокалипсиса» начнётся в майские праздники.

Земляне были напуганы недавним астероидом размером с дом, прошедшим между нашей планетой и Луной – в опасной близости от Земли. В связи с чем было принято решение разработать меры на случай следующего сближения космического тела с нашей планетой.

Беспрецедентная акция NASA по борьбе с мнимым астероидом не на шутку всполошила уфологов по всему миру. Так, тревогу забили российские нетрадиционные специалисты из ДАУ, у которых и без того немало свидетельств о грозящих нам в ближайшее время опасностях из глубокого космоса:

«Чрезмерная активность НЛО этого месяца, проход массивного астероида около Земли, аварии на МКС и многое другое – всё это позволяет сделать вывод о грядущих тревожных событиях. Взять к примеру, NASA. О космосе им известно больше, чем кому-либо. Наш анонимный источник в агентстве сообщил – «репетиция апокалипсиса» NASA это не репетиция, а подготовка к скорой катастрофе»

Согласно данным, попавшим в руки уфологов, NASA знает о приближающемся к Земле астероиде размером от 5 до 7 километров, который выйдет на околоземную орбиту уже в ближайшие 3 дня. Далее существует 2 сценария: либо он пройдёт по касательной мимо на высоте полёта искусственных спутников, либо «завалится» на Землю, влекомый силой гравитации.

Именно ко второму, наиболее вероятному сценарию, усиленно готовится NASA под видом учений. Естественно, такую массовую подготовку будет непросто скрыть от общественности, потому ради недопущения паники введён альтернативный сценарий – прикрытие операции учениями.

И действительно, так ли часто у нас проходят учения на случай конца света? Никогда до этого момента. По информации от анонимного источника в агентстве, гигантский астероид упадёт на планету 1-3 мая, ориентировочно в европейской части России, и вызовет серьёзные разрушения прямо в разгар майских праздников.

Последнее 1 мая – так охарактеризовали событие уфологи, которым, по традиции, свойственно несколько поэтизировать и приукрашивать события.