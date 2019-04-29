Генетический эксперимент Нибиру? Двуглавый «предвестник Апокалипсиса» доказал опасения о конце света на 4 мая

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Магнитное поле Луны соприкоснётся с Планетой Х. Уфологи связали это с рождением двуглавого телёнка и репетицией NASA, якобы из-за грядущего конца света. Инопланетяне могли похитить крупный рогатый скот для опытов.

Недавно в Сети появились фотографии теленка с двумя головами. Аномальное животное родилось на семейном ранчо в Монтане (США). Как сообщает владелица участка, корова родила теленка без посторонней помощи – когда хозяйка совершала ежедневный обход, животное уже лежало.

Теоретически, случившееся можно объяснить с научной точки зрения: из-за генетической ошибки два эмбриона могли «слиться». Но в этой истории поражает тот факт, что роды животного прошли без посторонней помощи. Хозяин ранчо не исключает, что здесь не обошлось без вмешательства внеземных сил.

Мнение фермера разделяют альтернативные ученые, которые давно собирают доказательства генетических экспериментов инопланетян. По словам уфолога Скотта Уоринга, неоднократно на отдаленных фермерских участках замечали необычные объекты в небе. Возможно, инопланетяне похищали крупный рогатый скот для опытов над их генами. Конспиролог уверен, что многие фермеры могли не заметить пропажу животных, которых модифицировали неизвестные силы.

Считается, что один из способов поработить человечество – изменить его гены. Такой способ якобы позволит бескровно захватить Землю воинственным ануннакам. Необычное животное – это генетический эксперимент Нибиру. Двуглавый предвестник Апокалипсиса доказал недавние опасения о конце света 4 мая. Именно тогда NASA проведёт репетицию конца света, отрабатывая действия при падании астероида. Новый орбитальный аппарат позволит уничтожать космические тела. Конспирологи уверены, что «астероидом» является планета Нибиру, а официальная версия – лишь прикрытие межгалактической войны.

Альтернативные учёные считают, что агентство не репетирует, а готовится к реальному Апокалипсису. Примечательно, что время тренировок NASA совпадает со временем, когда произойдёт полнолуние и пересечение магнитных полей Луны с Нибиру. По крайней мере, об этом твердят уфологи на тематических ресурсах.

По словам экспертов, все эти события запланированы на 4 мая, а рождение двуглавого телёнка только доказывает якобы грядущий конец света.