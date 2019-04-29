Будда – порочное дитя Атланта и человека: Учёные раскрыли тайну роботов Древнего мира

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После рождения Будды, пришельцы с Нибиру потеряли уважение к своим сильнейшим врагам – Атлантам и обрушили на них свой гнев. Лишь благодаря автоматонам, удалось сохранить реликвии, сдерживающие нападение по сей день.

Уже долгие годы среди людей ходят истории о механических роботах и машинах под названием автоматоны. Это своеобразные каменные статуи, передвижение которых обеспечивалось энергией реликвий Эдема. Перелопатив тысячи источников, учёные всё же раскрыли тайну роботов Древнего мира. Прочная основа которой лежит между Древней Грецией и Индией.

Как известно, в древние времена миром правили Атланты. Именно они подарили человечеству великие знания и сподвигли учёных на создание роботов. Исследователи по сей день находятся в догадках, задаваясь вопросом о происхождении великого Будды. Неужели он – это порочное дитя Атланта и человека? Почвой для таких выводов послужила одна история.

После смерти Будды, короли Аятасатру и Ашоки приказали спрятать его останки и поставить для их защиты автоматонов. Их называли «машинами передвижения духа» поскольку они могли двигаться самостоятельно, при этом оставаясь на дежурстве и охраняя священные реликвии. Будучи полукровкой, Будда не раз подвергался атакам пришельцев еще при жизни, однако те не успокоились и после его кончины. Жителей Нибиру возмутил сам факт столь близкого контакта между божеством и человеком. Они перестали уважать своих противников и обрушив гнев вложили все силы для их уничтожения.