Учёные: Большой Взрыв создал альтернативную реальность с обратным ходом времени

Сегодня, 04:30

Канадские физики выдвинули смелую теорию о модели существования Вселенной до Большого взрыва.

Исследователи из Института теоретической физики в Ватерлоо (Онтарио, Канада) выдвинули теорию, согласно которой Большой Взрыв создал Альтернативную зеркальную реальность, которая подобно отражению в воде похожа на нашу. Отличает ее от нашей лишь то, что у нее обратный ход времени, а частицы имеют заряд обратный нашему. Такая теория существенно упростила бы понимание процессов работы тёмной материи.

Долгие годы физики пытались смоделировать первые секунды возникновения Вселенной, не думая о том, что Большой взрыв по сути мог создать зеркальное отражение всего, как отражение картинки в призме. Если объяснять простыми словами, то если бы мы наблюдали за разбитым яйцом в альтернативной реальности, то видели бы как лужа из желтка и белка собирается воедино и «склеивает» вокруг себя осколки в единую скорлупу.

По мнению физиков, такое развитие дел способствовало бы пониманию первых минут жизни вселенной и работы тёмной материи. Существование альтернативно заряженных частиц симметрично наших отбросило бы теории о поиске слабо действующих массивных частиц, которые витают вокруг. Стерильные частицы нейтрино, не обладающие весом, могли бы проникать через обе вселенные абсолютно спокойно.

Физики заявляют, что такая теория родилась после годов долгих неудовлетворительных экспериментов. Основной плюс зеркальной реальности в том, что ее существование действительно можно проверить экспериментально.

Исследователи не утверждают, что их предположения верны, но отмечают, что это не значит, что их не нужно проверить. Когда возникает более простая модель возникновения Вселенной необходимо реагировать.