Апокалипсис на Марсе уничтожил не всех: Выжившая после атаки Нибиру белка попала на снимок NASA

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На кадрах отчётливо видно, как грызун прячется в камнях, считают уфологи. Глаза белки якобы были открыты. Маленькое животное могло пережить ядерную катастрофу.

Популярный тайваньский уфолог Скотт Уоринг разглядел на фотографиях марсохода Curiosity неопровержимое доказательство жизни на красной планете. На снимок, сделанный американским ровером, случайно попала настоящая белка. Уфолог тут же обратился в NASA, но по его словам, комментариев в агентстве не дали.

Коллеги Уоринга по конспирологическому цеху выразили мнение, что маленький грызун, ближайший родственник крысы, мог пережить любую ядерную катастрофу. Крысы и тараканы у биологов считаются фаворитами по выживанию в экстремальных условиях. Отталкиваясь от популярной теории конспирологов, согласно которой Марс пережил ядерный апокалипсис, эксперты предположили, что выжившая белка может быть не единственным обитателем красной планеты. По их мнению, на Марсе должна быть пища для белок, а также мир насекомых в почве. Уфологи считают, что если марсианский апокалипсис уничтожил не всех, то флора и фауна планеты могла приспособиться к жизни под слоем грунта. Для грызунов и насекомых это не должно составить проблему, но растительность в таких условиях может быть только низшей.



Ранее учёные сообщали о найденных на Марсе грибах. Возможно, что NASA нужен новый исследовательский модуль, позволяющий «копнуть глубже».

Кстати, большинство приверженцев тайных наук уверены, что ядерная катастрофа случилась на Марсе после атаки Нибиру. Считается, что Планета Х нанесла удар во время последнего полёта по Солнечной системы. Исходя из данной теории эксперты не исключают, что Земля может повторить печальную судьбу «красной соседки», когда Нибиру будет пролетать в регионе Земли на этот раз.