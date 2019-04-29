Россия следующая: Пришельцы с Нибиру базируются в Северной Корее - конспиролог

Сегодня, 07:09

Правительство КНДР сотрудничает с инопланетянами, считает конспиролог.

Уфолог обнаружил неопознанный летающий объект на фотографии, сделанной корреспондентом во время работы в Северной Корее.

На фотографии, если немного изменить светокоррекцию, проявляется темное пятно и если приглядеться – это пятно напоминает летающую тарелку.

Тема пришельцев в Северной Корее не новость, там не раз были обнаружены НЛО во время официальных встреч и съемок. Однако, на этот раз уфологи сделали вывод, что именно в Северной Корее находится база всех пришельцев, высаживающихся с планеты Нибиру. Причин этому может быть несколько.



Известно, что инопланетяне выбирают наименее заселенные местности для высадки. Статистика показывают, что земляне чаще фиксировали НЛО именно в малонаселенных пунктах, селах, деревнях. Вероятно, это обосновывается тем, что проживающие там люди не станут проводить исследований и активно наблюдать за инопланетянами.

Вторым доводом в пользу версии о базе инопланетных существ в КНДР является то, что Северная Корея закрытая страна, где не распространены социальные сети, и активность всемирной паутины крайне мала. Это означает, что даже если кто-то заметит пришельца, то это не распространится на весь мир.

Конспирологи поддержали данную версию и, более того, считают, что инопланетяне уже активно размножаются, скрещиваясь с корейцами для того, чтобы создать самую могущественную расу. Конспирологи уверены, что правительство Северной Кореи активно сотрудничает с пришельцами и в планах у них захватить весь мир.

Отмечается, что Россия следующая в списке захвата инопланетянами мира. Об этом свидетельствуют активные политические деяния КНДР, связанные с РФ, рассуждает конспиролог. Кроме того, в соцсетях все чаще можно увидеть свидетельства НЛО от россиян.