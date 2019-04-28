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Пока учёные решают возвращать ли карлику статус планеты, вакуум из-за длительной и суровой зимы уже рушит Плутон, приближая его Апокалипсис.

Плутон одна из самых загадочных планет-карликов в Солнечной системе. Учёные теряются в своих «показаниях» и постоянно пытаются более чётко классифицировать этот космический объект. На Плутоне сейчас, как и на Земле, весна, но длится она с 1990 года. Примечательно, что один год длится на этом карлике целых 248 земных лет. Как известно, Плутон единственный имеет ярко выраженную эллиптическую орбиту. Ввиду этого расстояние от Солнца меняется, значительно влияя на сезоны. Весна там относительно мягкая, а вот зимой атмосфера замерзает до такой степени, что буквально падает на поверхность планеты, оставляя полный вакуум. После такого дисбаланса и неожиданного прихода суровой зимы поверхность Плутона может быть не готова, говорят астрономы. Если учесть его объём - 0,715 х 10 10 км³ и массу 0.0125 x 10 24 кг, то эксперты предвидят, что орбитальный период 90465 дней станет настоящим испытанием для карлика.

Сила тяжести на поверхности составляет 0,58 м/с², в соответствии со средней орбитальной скоростью 4,72 км/с автоматически появляется вопрос о суровости зимы и наличие осадков на Плутоне. Продолжительность дня в размере 153,2820 часов также негативно сказывается на процессах на планете, ведь появление нового сурового климата не только нарушит процессы, но и разрушительной силой изменит атмосферу карлика. Исследователи, ввиду всех указанных моделей предполагают, что атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году. Если это произойдёт Земля может стать «грушей для битья» осколков Плутона и даже его частей, о которых не раз говорили исследователи и даже уфологи. Таким образом, даже постоянная температура поверхности Плутона - 223ºC автоматически поспособствует расколу планеты и её апокалипсису.