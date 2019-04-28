Десант Нибиру над Норвегией: Белые НЛО ведут военную разведку

Сегодня, 18:58

Четыре летающих тарелки «просвечивали» новую территорию для дальнейшего захвата.

В районе горной местности провинции Трëнделаг жители увидели неизвестных летающих объектов. Подобные внеземные явления над Норвегией не впервые: в 2009 году наблюдали спиральную аномалию, которая состояла из белого вращающего облака.

Однако, если спираль имела «дружелюбны» вид, то четыре летающие тарелки доверия не вызвали.

Характер поведения космических кораблей говорит о том, что это может быть десант с Нибиру. Пришельцы слишком тщательно просвечивали территорию: видимо, составляли детальную карту местности для создания военного штаба. После чего они будто растворились за горным склоном.

Белые НЛО выбрали провинцию Трëнделаг не просто так: это город практически является центром Норвегии, он имеет выход и к горной местности, и к воде, и к лесным участкам. Именно в этой зоне они ведут военную разведку. Возможно, именно Норвегия станет первым государством, которое захватят пришельцы с Нибиру.

Продолжение... Нибиру напала на Европу – Репетиция NASA «Конца света» вызвала ответную реакцию Нибиру сожжет Португалию как Париж. Флот Планеты Х испугал детей. Европейцы боятся новых «огненных терактов» инопланетян. Очевидцы рассказали, что белые плоские тарелки часто «попадаются» на камеру дронов. Уфологи уверены, что приборы фиксируют прибытие кораблей на Землю. Вероятнее всего, в горах Норвегии находится секретная база внеземной цивилизации.

Ученые пока не комментировали это явление. Возможно, они опять объяснят это неудачным экспериментом с баллистической ракетой.