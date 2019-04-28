Сегодня, 17:07

1600 будут ближе к Земле, чем планировалось, всего 340 миль. В течение шести месяцев должна быть запущена половина.

Американская космическая компания SpaceX намерена запустить в космос около 1600 спутников на орбиту. Данное решение было утверждено Федеральной комиссией по связи. Теперь спутники будут размещены гораздо ниже, чем предполагалось изначально: вместо 825 миль будут 340 миль. Такой выбор был аргументирован тем, что сравнительно небольшая высота позволит сократить общее количество спутников на 16. Также был сделан акцент на том, что спутники начнут сразу гореть, если сойдут с орбиты.

Правда, некоторые уфологи склоняются к другому предположению, о чём просто никто не хочет говорить. Существует версия, что Илон Маск является агентом инопланетных сил и помогает пришельцам, у них есть договор: пришельцы предоставляют ему технологии, а он в ответ делает всё возможное, чтобы люди не могли узнать о нахождении на Луне пришельцев.

В качестве доказательства стоит отметить хотя бы найденный на Луне вход в подземную пещеру инопланетян. Он был выполнен в форме животной пасти и имел идеальную форму. Именно поэтому предположение о том, что она появилась в результате атмосферных явлений стоит отклонить. Да и NASA на протяжение долгого времени не посещало Луну, что тоже странно.