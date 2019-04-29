Тутанхамон – проклятие Нибиру: Уфологи раскрыли секрет египетских аномалий

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Наличие электричества у древних египтян – это не самое шокирующее открытие уфологов.

На протяжении сотни лет учёные пытаются найти ответы на вопросы относительно Древнего мира, а в особенности Египта. Лишь недавно уфологи раскрыли секрет египетских аномалий, чем поразили не только коллег, но и весь мир.

В первую очередь стоит обратить внимание на внешний вид египтян. Они оставили после себя много изображений и мумий, качество которых испортилось из-за жаркого климата и мумифицирующих веществ. Уфологи склоняются к мысли о гениальном плане пришельцев, который до недавнего времени держал их тайну в секрете. Народ Египта был развит вне времени. Они могли излечить не один десяток болезней, однако исчезли с лица Земли слишком быстро, не оставив после себя ни одного представителя того времени.

По всей вероятности, народ Древнего Египта – это посланники с планеты Х, которые выполнив миссию отправились к себе на родину. Их загадочные пирамиды были ничем иным, как приемниками сигнала с космоса, об этом свидетельствует известняковое покрытие, которое блестело на солнце, но было уничтожено после исчезновения цивилизации. Анализируя древние записи, учёные нашли легенду про божество из космоса, о прибытие которого оповещал блеск тех самых пирамид. Уфологи уверены, речь шла о верховных пришельцах.

Но раскрыть все загадки невозможно и тайна одного из самых великих правителей Египта остается в секрете. Неужели Тутанхамон – это проклятие Нибиру? Уфологи проанализировали ситуацию и решили, что таким образом инопланетяне защищают тело своего молодого предшественника. Как известно, Тутанхамону было всего лишь 18 лет на момент смерти и после кончины, его имя тщательно стиралось со всех статуй. Возможно именно в его теле хранится загадка всего космического населения.

Кроме того, у египтян был свет, о чём говорят изображения на стенах, но они не оставили после себя ни одного экземпляра лампы того времени. Это говорит о жадности пришельцев и нежелании помогать людям в эволюции.