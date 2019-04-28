Нибиру напала на Европу – Репетиция NASA «Конца света» вызвала ответную реакцию

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Нибиру сожжет Португалию как Париж. Флот Планеты Х испугал детей. Европейцы боятся новых «огненных терактов» инопланетян.

В Сети появилось подтверждение версии, что инопланетяне оборудовали блокпост на берегу Атлантики. НЛО Нибиру перестали скрываться. Один из очевидцев заснял, как корабль атакует случайных свидетелей его маневров в Португалии. На видео видно как объект то удаляется, то приближается к изумленным наблюдателям и на протяжении всей записи слышны испуганные детские крики.

Это не первый НЛО, замеченный в небе над Португалией. На днях один из местных жителей был поражен наглым поведением пришельцев. На высоте 35-40 метров он заметил странный 2-хметровый силуэт, парящий в воздухе. Никаких видимых следов использования технологий, которые позволили гуманоиду парить, мужчина не заметил, тем более что в какой-то момент он просто исчез, непонятно как и куда.

Еще раньше уфологии зафиксировали НЛО, которое перемещалось на сверхзвуковой скорости. Инцидент произошел в Испании, в горах. Объект недолго оставался в поле зрения туристов и почти мгновенно исчез в расщелине. И все это произошло почти неделю назад, когда сгорел Нотр-Дам-де-Пари.