Нибиру напала на Европу – Репетиция NASA «Конца света» вызвала ответную реакцию

Нибиру сожжет Португалию как Париж. Флот Планеты Х испугал детей. Европейцы боятся новых «огненных терактов» инопланетян.
В Сети появилось подтверждение версии, что инопланетяне оборудовали блокпост на берегу Атлантики. НЛО Нибиру перестали скрываться. Один из очевидцев заснял, как корабль атакует случайных свидетелей его маневров в Португалии. На видео видно как объект то удаляется, то приближается к изумленным наблюдателям и на протяжении всей записи слышны испуганные детские крики.
Это не первый НЛО, замеченный в небе над Португалией. На днях один из местных жителей был поражен наглым поведением пришельцев. На высоте 35-40 метров он заметил странный 2-хметровый силуэт, парящий в воздухе. Никаких видимых следов использования технологий, которые позволили гуманоиду парить, мужчина не заметил, тем более что в какой-то момент он просто исчез, непонятно как и куда.
Еще раньше уфологии зафиксировали НЛО, которое перемещалось на сверхзвуковой скорости. Инцидент произошел в Испании, в горах. Объект недолго оставался в поле зрения туристов и почти мгновенно исчез в расщелине. И все это произошло почти неделю назад, когда сгорел Нотр-Дам-де-Пари.
Очевидно, Нибиру уже напала на Европу, считают конспирологи, просто пока мы не в полной мере ощутили присутствие захватчиков. В ближайшие же дни все изменится. Репетиция NASA со SpaceX «Конца света» вызвала ответную реакцию. Создавая якобы планетарное оружие от астероидов они только приблизили атаку Палнеты Х. Теперь Нибиру проводит собственные учения и, по всей вероятности, будет и впредь отвечать ударом на удар.