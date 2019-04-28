Из-за Нибиру перенесли запуск «Глонасс-М»: Учёные страхуются перед встречей с пришельцами

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Запуск спутника «Глонасс-М» перенесли на 2 недели. Уфологи уверены, причиной стало вторжение пришельцев, которое может произойти уже в середине месяца.

Не так давно, производитель одного из космических навигационных аппаратов «Глонасс-М» объявил о перенесении запуска с 13 на 27 мая. На сегодняшний день спутник находится на космодроме в Плесецке и проходит все требуемые перед запуском проверки.

Однако уфологи заподозрили неладное. По их мнению, учёные страхуются перед встречей с пришельцами. Ведь компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва так и не назвала причину перенесения даты запуска. Известно лишь то, что никаких претензий к ракете-носителю «Союз-2.1б», разгонному блоку «Фрегат» и самому спутнику нет. Стартовый комплект Плесецка также находится в полной готовности.

Выходит, что запуск «Глонасс-М» перенесли из-за Нибиру. Его цель заключается в смене предыдущего космического аппарата, который по неизвестной причине вышел из строя. Былой спутник проработал 3 из 7 назначенных лет. Футурологи пришли к выводу, что пришельцы специально нанесли повреждение, готовясь к своему вторжению и полной дезинформации людей.

Учёные не глупы и не хотят рисковать деньгами, ведь если второй спутник выйдет из строя, они могут прогореть на миллионы. А так, это всего лишь перестраховка и потеря времени. Хорошая новость заключается в том, что только один из 26 спутников вышел из строя и это практически никак не отражается на информировании человечества.