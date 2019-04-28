В NASA обо всём знали: Пришельцы с Нибиру вынуждают людей покинуть Землю – уфолог

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Колонизация на Марс может быть единственным способом сохранить человеческую расу.

Давно известно о грандиозных планах космических ведомств по колонизации человечества на другие планеты. Россия, Америка, теперь Китай и Европа. Все эти и другие страны так или иначе изучают планеты на пригодность к жизни. Недавно российские ученые нашли живые организмы на Венере. Все это может говорить о том, что кто-то или что-то подталкивает государства искать новые места обитания для человечества.

Официальных, научно обоснованных причин несколько: будущая перенаселенность Планеты, ядерное оружие, опасные околоземные астероиды, приближение Солнца и последствия глобального потепления.

Однако все эти причины скорее небольшая вероятность, чем неизбежность. К тому же, развитый интеллект человека способен найти выходы из этих ситуаций более легкие, чем миграция на другие планеты.

Уфологи убеждены, что причина гораздо более прямая и опасная, поэтому иного выхода кроме колонизации ученые не видят. И причина эта – приближающаяся планета Нибиру с пришельцами, которые пытаются захватить Землю и «выжить» человечество. Конспирологи уверены, что в NASA давно обо всём знают и, более того, сторонники теории заговора не сомневаются, что инопланетяне «ведут переговоры» с первыми лицами мирового правительства. Ученые предполагают, что результатом таких переговоров стал обусловленный срок, которые пришельцы дали людям, чтобы те освободили планету.

Исходя из того, что инопланетяне по предположениям являются «высшим разумом» во Вселеной, уфологи считают, что именно они предоставляют людям технологии, для того, чтобы ускорить процесс колонизации. Напомним, что недавно профессор из Оксфорда подтвердил существование среди людей инопланетян.