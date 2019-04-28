В Китае провели первые испытания новой гиперзвуковой ракеты

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Ракета, скорее всего, создана для преодоления проблем развития скорости выше 5М.

В КНР протестировали прототип многоразовой гиперзвуковой ракеты, созданной Аэрокосмической академией Сямыньского университета совместно с компанией Beijing Lingkong Tianxing Technology, называется она – Jia Geng № 1.

Испытания проходили на северо-западе Китая. После того, как ракета набрала высоту 27,4 км, первая ступень была сброшена и успешно приземлена. Об этом написали в Popular Mechanics.

В журнале написали, что ракета схожа с типичным устройством, имеющим прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Гиперзвуковая, многоразовая ракета длиной в 8,7 м, шириной 2,5 м. и массой 3,7 т. напоминает концепцию, разработанную американскими учеными, гиперзвукового оружия HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapons Concept).

Авторы статьи отметили, что сомневаются, что ракета Jia Geng № 1 смогла бы развить скорость более пяти чисел Маха из-за того, что ее разрабатывали гражданские специалисты.