На Венере нашли жизнь: Обитатели планеты не похожи на человека

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«Жители» второй планеты от Солнца имеют общие очертания со скорпионами, ящерицами и грибами.

Специалисты Новосибирского Государственного университета заявили, что они, возможно, нашли жизнь на Венере. К такому выводу ученые пришли после тщательного изучения панорамного снимка с поверхности планеты.

Данные результаты работы эксперты опубликовали в научном журнале «Успехи физических наук». Ученые сообщили, что обитатели Венеры совсем не похожи на человека, однако, возможно, имеют общие черты со скорпионами, ящерицами и грибами.

Специалисты отмечают, что в жизни на Венере нет ничего удивительного, ведь внеземные организмы могут отличаться от всех известных науке существ. На этой планете, например, жизнь могла зародиться из-за высокого давления на основе азота.

Сибирские исследователи заявили, что обнаружение жизни вне Земли может стать революционным моментом для всего человечества. Изучение химических составляющих новых видов станет мощным толчком для науки. Ученые не собираются останавливаться на поверхностном изучении планеты.

На данный момент внеземная жизнь на планете является гипотезой, однако российские эксперты вместе с американскими планируют совместную экспедицию на Венеру.