Конец стихийным бедствиям: Новая траектория Нибиру ослабит воздействие на климат Земли

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Столкновение Планеты Х с поясом астероидов изменило план её полёта, из-за чего устрашающее небесное тело отдаляется от землян. Аномальная погода и выпадение осадков по всему земному шару должны прийти в норму уже в ближайшее время.

С начала нынешнего года исследователи глубокого космоса неустанно твердят, что Нибиру, а вместе с ней и армия озлобленных инопланетян, приближаются невиданными темпами, суля уничтожение всей жизни на Земле. Многие не верят таким предположениям, однако позицию уфологов подтверждают явные климатические изменения, ставшие причиной возникновения сотен катаклизмов в различных уголках земного шара. Специалисты заявляют, что громадные размеры Нибиру позволяют ей за счёт гравитации воздействовать на Голубую планету даже на колоссальных расстояниях от неё. Землю разрывают сильнейшие тайфуны, смерчи, цунами, наводнения и прочие стихийные бедствия, число которых в ещё не достигало столь тревожных отметок. Причём катаклизмы коснулись не только стран Запада и Востока, но и России, ведь буквально вчера в Алтайском крае неожиданно начались обильные снегопады. При этом аномальность погоды просто зашкаливает, так как не успели во многих российских городах появиться сугробы, как синоптики пообещали, что уже через пару дней температура в регионе должна достичь +22-25 градусов по Цельсию.

В то же время ряд уфологов обратил внимание на новость о столкновении Нибиру с поясом астероидов, якобы изменившем её план полёта. Судя по всему, стихийным бедствиям на Земле вскоре придёт конец, ведь новая траектория движения Планеты Х ослабит воздействие на земной климат. По заверениям исследователей, если бы Нибиру не столкнулась с более чем 20 тысячами астероидов в открытом космосе, она могла бы достичь опасной близости с Землёй уже в нынешнем году. Удачное стечение обстоятельств, как утверждают уфологи, сулит скорое прекращение наводнений, проливных дождей и прочих климатических всплесков. Если расчёты астрономов верны, то планета проведёт в относительном спокойствии ещё 4-5 лет до того, как Нибиру, следуя своей обновлённой орбите, всё же затронет её своим гравитационным полем.