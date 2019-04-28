Пришельцы существуют? Эксперимент учёных поможет найти внеземную жизнь

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Астрофизики взялись за имитацию звука звёзд, что в результате может помочь доказать жизнь на других планетах

Звук звезд не может пройти сквозь космический вакуум, но они все равно продолжают «играть». Ядро – это самая горячая часть звезды, которая приводит в действие сложные реакции. Учёные провели исследование и с помощью телескопов определили те самые колебания, преобразовав их в колебания яркости или температуры на поверхности звезды.

Эксперимент поможет узнать больше информации о содержании звезд, которая скрыта от глаз человека. Однако, задаваясь вопросом: «Существуют ли пришельцы?» – у специалистов появилась надежда найти еще и внеземную жизнь.

Жаклин Гольдштейн – аспирант астрономического факультета Университета Висконсин-Мэдисон сравнила вибрацию звезды с виолончелью, которая также зависит от размера и структуры. Она разработала программное обеспечение MESA, имитирующее звуки звезд и их частоты, создавая модели огненных гигантов разного типа. Это нужно для отслеживания их вибрации и последующего сравнивания с реальностью. Чтобы человек смог услышать записанный звук, запись нужно ускорить в миллионы раз.

Лишь две вещи могут вызвать колебания яркости на приборе – это внутренние колебания или планета, проходящая перед звездой. После того, как поиск планет, вращающихся вокруг звезд, отличных от Солнца ускорился, Гольдштейн получила новые данные о звёздных колебаниях. Уфолги же считают, что причиной такого изменения могла стать Нибиру или же корабль пришельцев, что напрямую говорит об их существовании. Достаточно лишь послушать записи звука, чтобы узнать много нового о космических соседях людей.