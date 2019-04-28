Пасхального чуда не будет: Израильский астроном вычислил дату атаки Нибиру

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Благодатный огонь не сойдет на Пасху. Планета Х уже построила укрепления на Марсе и находится в пределах орбиты Венеры. Она в несколько раз больше Юпитера.

Израильский астроном, пожелавший остаться неизвестным, предоставил ведущему канала Israel News Live Стивену Бену Денуну, с которым его объединяют религиозные взгляды, сенсационные снимки таинственной планеты Нибиру, сделанные NASA. Эти снимки якобы доказывают, что Планета Смерти вращается вокруг Коричневого карлика, превосходящего в десятки раз размеры нашего газового гиганта, прячась в поясе астероидов. Причём эксперт уверяет, что многие из упавших на Землю астероидов прилетели из этого пояса.

По версии уфологов, зловещая Нибиру является самым крупным спутником, который проходит между своей центральной звездой и Солнцем. Таким образом, большинство аномалий на Солнце (всплески, корональные дары, снижение активности и прочее) связано с влиянием Нибиру. Ученые NASA рассчитали цикл прохождения центрального коричневого карлика возле Солнечной системы и выяснили, что он составляет примерно 2000 лет.

Сторонники альтернативных теорий считают, что израильский астроном, сам того не желая, вычислил дату атаки Нибиру. Коричневый карлик может оказаться той самой звездой, что указала путь трём мудрецам к новорожденному Иисусу, и теперь она станет вестником Второго пришествия Христа.

Это значит, что Пасхального чуда, схождения священного огня в Иерусалиме, не будет. До Второго пришествия на Земле произойдет Апокалипсис и Тьма будет править миром 40 дней. Только после этого придет Иисус и праведники будут жить в лучшем из миров, а души грешников отправятся в другое место, которое более всего напоминает Солнце.

Кстати, многие конспирологи считают, что израильским экспертам можно доверять уже хотя бы потому, что все крупнейшие банки принадлежат евреям, и они меньше всех заинтересованы в панике. Прекратятся платежи, биржи рухнут, активы обесценятся и так далее. Поэтому если уж потомки Моисея говорят об атаке Нибиру, то значит финансовые проблемы потеряли приоритетность перед новой угрозой.