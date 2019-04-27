NASA репетирует «конец света»: Армагеддон наступит через 5 дней из-за астероида со скоростью 50 000 км в час

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Симуляция или стимуляция пытаются понять аналитики, ведь на кону Земля и человечество.

NASA репетирует «конец света», сообщается в ряде иностранных СМИ. Это происходит с использованием модели будущего, где симуляция предвидит наступление Армагеддона через 5 дней из-за астероида. Именно такой сценарий станет реальным испытанием для людей, говорят создатели. Наступит ли «конец света» решили разобраться эксперты, не доверяя словам NASA о «тренировочной ситуации». Упражнение «настольный Армагеддон» было разработано, чтобы выяснить, как организации будут реагировать на новости о том, что астероид летит к Земле. Космическое агентство вместе с другими международными организациями в течение пяти дней разыграет, как эти группы отреагируют на возможный апокалипсис. Предполагается, что сценарий с огромным астероидом со скоростью 50 000 км в час должен стать «лакмусовой» бумагой для мирового правительства.

Линдли Джонсон, офицер NASA по планетарной обороне, сказал: «Эти учения действительно помогли нам в сообществе по планетарной обороне понять, что нужно знать нашим коллегам по управлению стихийными бедствиями. Это упражнение поможет нам развивать более эффективные связи друг с другом и с нашими правительствами».

Напомним, что космическое агентство сканирует небо более 20 лет в поисках екзопланет, НЛО и пришельцев. Хотя удар астероида может показаться очередным сценарием голливудского фильма, угроза реальна, как никогда. В феврале 2013 года над Челябинском в Южном Урале вспыхнул метеорит, ставший крупнейшим зарегистрированным метеорным ударом со времени событий в Тунгуске в 1908 году. Более 1600 человек получили ранения в результате ударной волны, вызванной взрывом, который в 20 раз превышал размер атомной бомбы, упавшей на Хиросиму. 26 марта астрономы «обнаружили» астероид, который может быть опасен для Земли.

В симуляции NASA утверждает, что астероид имеет один из 100 шансов столкнуться с Землёй. Уфологи же предвидят, что NASA скрывает истинное приближение астероида к Земле, а суть этой симуляции – настоящая стимуляция человечества начать спасаться. Учитывая обе позиции, стоит понимать, NASA и уфологи никогда не были дружественными силами, которые сейчас могут признать поражение друг друга. Поэтому, обманывает ли NASA людей, станет ясно буквально в 5-дневный срок.