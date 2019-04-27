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Владелец кота Стив Мант уже начал собирать деньги на самое роскошное захоронение в истории.

Идеей отправления праха в космос давно никого не удивишь, однако новость о том, что в космосе впервые похоронят кота, стала сенсацией. Стив Мант – хозяин животного по кличке Пикачу изъявил такое желание после кончины своего любимца, которая произошла в январе 2019 года. Питомец долгие годы боролся с осложнениями на фоне диабета. По мнению Манта, он заслужил не только почетную и роскошную церемонию, но и место в виде земной орбиты.

Для проведения погребального обряда необходима сумма в 5 тысяч долларов, которой хозяин Пикачу не имеет, поэтому он открыл сбор средств на коммерческой платформе GoFundMe. Люди не могут оставаться равнодушными к столь благородному и величественному намерению, они чувствую любовь Манта к коту и уже пожертвовали в районе 1,7 тысячи долларов.

За доставку праха на земную орбиту возьмется американская компания Celestis, которая измельчит ДНК кота в пудру, после чего упакует его в капсулу, похожую на большую батарейку для часов. Весь такого генетического материала не превышает 1 грамма. Как известно, данной услугой воспользовалось свыше 5 человек и с каждым годом она набирает все больше и больше популярности, несмотря на не дешевый ценник.