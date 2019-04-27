35-килограммовые «медузы-монстры» уже в Британии. «Пасхальное» вторжение началось?

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Громадные существа захватывают всё пространство и атакуют людей, сообщают очевидцы. Уфологи предвидят, что активизация морских обитателей может стать катастрофой.

У берегов Британии начали замечать аномальное появление громадных 35-килограммовых медуз. Эти существа начали не только захватывать водное пространство, но и активно мешают людям полноценно пользоваться водными ресурсами. Очевидцы говорят о повышенном страхе и риске получить травмы из-за атакующих берега «медуз-монстров». Страшные существа не только нарушают отдых людей, но и провоцируют их на противостояние. Уфологи же объяснили ситуацию с точки зрения приближения особенного дня в 2019 году – Пасхи. По их словам, 35-килограммовые «медузы-монстры» уже в Британии не просто так. Эксперты альтернативных теорий заявляют о начале «Пасхального» вторжения, которое ознаменуется войной с пришельцами. Согласно теории наличия «личинок инопланетян» на морском дне, то «монстры-медузы» могут быть частью операции внеземных сил против людей. Уфологи говорят, что Пасха 2019 станет последней для человечества, а морские чудовища уже готовы испытать людей на выживание.

Если предвестники апокалипсиса действительно так явны, как утверждают уфологи, то в ночь с 27 на 28 апреля Землю ждёт тотальный военный конфликт с пришельцами. Прогнозировать на чьей стороне будет победа трудно, ведь эксперты предвидят массовые потери с обеих сторон – пострадают все. Предположим, уфологи не ошибаются, то людям стоит более пристально разобраться, чем грозит восстание морских чудовищ человечеству. Следовательно Земле может грозить глобальный катаклизм и разрушения из-за появления вселенской угрозы, настаивают «альтернативщики».