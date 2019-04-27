«Луна разрушается»: Уфологи зафиксировали приближение Юпитера к Земле

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Астрофизики опасаются за спутник Земли – приближение Юпитера может обернуться для людей катастрофой.

Уфологи зафиксировали приближение Юпитера к Земле. На снимке, сделанным любителем, изображена Луна, а рядом с ней отчетливо виден Юпитер. Фотограф Стивен Суит сделал этот снимок на озере в провинции Онтарио, Канада, 23 апреля.

Уфологи незамедлительно отреагировали на данное явление. Ученые уверены, что приближение Юпитера – только дело времени. И то, что его видно уже не вооруженным глазом – главный тревожный звонок. Последствия такого соседства могут стать необратимы.

Как известно, Юпитер обладает массой, превышающей массу Земли в 317,8 раз. Притяжение первой по величине планеты Солнечной системы обладает такой невероятной силой, что если она пролетит в нескольких миллионах километрах, то от Луны просто не останется и следа.

Это означает, что Юпитер может «захватить» Землю в свои многочисленные спутники, и тогда наша Планета станет вращаться вокруг Юпитера, как Луна вращается вокруг Земли.

Уфологи встревожены вероятными последствиями катастрофы. Однако мнения о том, что «луна разрушается» придерживаются не все ученые. Некоторые опровергают данную теорию, ссылаясь на ту же разрушительную силу притяжения Юпитера. Они говорят, что оболочка Земли сама не в состоянии будет выдержать приближения и разлетится в клочья.