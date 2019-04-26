Технологии атлантов позволят захватить власть в космосе - Китай создаст первую базу на Луне до 2030 года

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На Марсе обнаружены строения Нибиру. Они станут базой для лунных колоний КНР. Китайцы выращивают еду на обратной стороне Луны и скоро получат контроль над космическими лифтами США и Японии.

Красная планета недавно удивила исследователей. На поверхности планеты как грибы после дождя появились укрепления неизвестной расы, по всей видимости военные. Уфологи предполагают, что их построили жители древней Лемурии или Нибиру, которые также использовали технологии атлантов во многих сферах, в том числе в строительстве и военной отрасли. После этого открытия, как всегда очень неожиданно для всех, Китай заявил, что создаст первую базу на Луне до 2030 года.

Китай уже не первый раз удивляет весь мир своими прогрессивными технологиями. Те, кто особо не интересовались космосом, вдруг успешно совершили посадку на обратной стороне Луны, посадив там Чанъэ-4, и заявили о планах по созданию космического лифта от Земли к Луне. Удивляться не приходится, что Китай может стать первым государством, которое поселит своих граждан на Луне, тем более что их опыты по культивированию лунного грунта и выращиванию сельхоз культур, очевидно, прошли очень успешно. Такого успеха можно было добиться только в одном случае - заполучить яблоко Эдема. До конца года на Луну отправится Чанъэ-5, который будет доставлять на Землю образцы грунта или что угодно другое.