Вестник Эдема: В Египте нашли загадочную мумию атланта

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В таинственной гробнице нашли представителя ушедшей цивилизации, которую египтяне могли чтить как божество.

Древний Египет до сих пор остается во многом неизученным, а последующие находки лишь добавляют загадок. Так, сегодня была обнаружена гробница таинственного человека по имени Тжат. Археологов поразило, что в гробнице одного человека нашли десятки других мумий.

Ключом к разгадке являются изображения бога Хапи, который считался покровителем реки Нил. Специалисты подчеркивают, что подобные гравировки нетипичны даже для захоронений важных жрецов. Альтернативные ученые предположили, что мумия принадлежит жрецу древней цивилизации атлантов.

Подобное предположение всецело соответствует теории о загадочном народе, который населял Землю задолго до появления человечества. По мнению конспирологов, атланты попали на нашу планету после уничтожения их дома воинственными ануннаками с далекой планеты Нибиру.

Исходя их этого, можно предположить, что в необычной гробнице нашли самого бога Хапи. Это подтверждается тем, что египтяне часто изображали своих божеств, как существ, находящихся рядом.