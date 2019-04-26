Катастрофа неминуема: К Земле приближаются 20 тысяч астероидов

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Любой из них может уничтожить человечество и количество угроз со временем только увеличится.

Сотрудники европейского космического агентства ESA бьют тревогу. Они назначили на 29 апреля конференцию с участием ведущих учёных. Главной темой встречи станут внешние угрозы Земле. Согласно наблюдениям обсерваторий, к Голубой планете приближаются 20 тысяч астероидов. Уфологи убеждены, катастрофа неминуема, поскольку хоть один из них непременно столкнётся с Землей, нанесёт ей огромный ущерб и уничтожить её обитателей. Каждый год число зафиксированных астероидов возрастает. Уже даже учёные, а не только уфологи, начали задумываться о возможных атаках со стороны малых небесных тел.

В США члены Координационного бюро по планетарной обороне NASA проводят заседания с целью разработать эффективные способы защиты от возможной катастрофы. Скорее всего за этими действиями скрывается настоящая паника, поскольку еще никто не придумал надёжного метода предотвратить столкновение астероидов в Землёй. По состоянию дел на сегодняшний день, астрономы каждый месяц открывают 150 новых небесных тел. Выходит, опасность от столкновения с астероидами сильно преуменьшена.

Сотрудники ESA запланировали развёртывание новых телескопов Fly-eye. Данные приборы используют технологию, получившую название «глаз мухи». Она позволяет расширить поле зрения и снимать на камеру новые космические объекты, недоступные для наблюдений в недалёком прошлом. ESA несёт крупные денежные расходы ради создания столь сложных и дорогих устройств. Делает космическое агентство это не зря, поскольку его руководители понимают опасность ситуации, в которой находится Земля, а вместе с ней и люди.