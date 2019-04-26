Люди – дети пришельцев: Учёные доказали родство человечества с драконами Нибиру

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Земляне смогут пообщаться со своими создателями после прибытия Планеты Х, считают уфологи. Биологи раскритиковали теорию Дарвина об эволюции, напомнив о недостающем звене в цепочке развития приматов.

Даже не смотря на блага современной науки, учёные до сих пор не в состоянии выяснить, как появились на Земле люди. Некоторые считают, что человечество стало результатом божьего промысла, другие свято верят в эволюцию и полное родство с обезьянами, а отдельные личности стоят на страже идеи о инопланетном происхождении землян. Данный спор может окончиться раз и навсегда, ведь недавно учёные, похоже, доказали родство человека с драконами таинственной планеты Нибиру, которая, по заверениям уфологов, прямо сейчас движется к Земле. В первую очередь биологи обратили внимание, что зародыш человека почти в точности совпадает с зародышем ящериц.

По заверениям исследователей космоса, динозавры стали первым экспериментом продвинутых инопланетян на Земле. Уже не раз различные учёные умы говорили о том, что орбита Нибиру циклична, и раз в несколько тысяч лет она пролетает мимо Голубой планеты. Видимо, во время одного из таких визитов аннунаки «посеяли» жизнь на Земле, но вернувшись, они могли увидеть, что ящеры лишь истребляют всё и вся, вовсе не развиваясь к дальнейшему развитию. После уничтожения динозавров и появления новых земных существ обитатели Нибиру, видимо, решили вывести идеальный гибрид, скрестив ДНК своих драконов и земных приматов.

Доказательством тому, что люди – дети пришельцев, являются и редкие генетические «болезни», при которых у людей «просыпаются» гены рептилий и начинают вырастать хвосты. Также подобные недуги в отдельных случаях провоцируют развитие метаморфоз кожных покровов, когда у человека кожа становится похожа на бронированное покрытие настоящего дракона. Некоторые земляне и вовсе рождаются со сросшимися пальцами наподобие перепонок, что, видимо, действительно подтверждает вмешательство инопланетян в развитие человеческого рода. Большинство уфологов в один голос твердит, что новое пришествие Нибиру принесёт гибель всему человечеству, но лишь единицы свято верят в то, что человечество получит шанс встретиться со своими создателями и доказать, что люди на Земле появились совсем не зря.