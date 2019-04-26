Посмертная колонизация Марса: Земляне вымрут из-за «убегающего» Солнца

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Человеческая раса не успеет достичь технологий межзвёздных перемещений до того, как расширение Вселенной отдалит от Млечного пути все остальные галактики. Лишь появление развитых пришельцев может изменить ход истории, считают эксперты.

В прошлом многие писатели фантасты предполагали, что в 21 веке наука подарит людям лунный туризм, летающие машины и прочие блага сверхтехнологичного будущего. Однако, даже в 2019 году человечество продолжает разрушать Землю, пользуясь двигателями с ископаемым топливом и лишь мечтаая о покорении других планет. Недавно учёные NASA забили последний гвоздь в крышку гроба, в котором погребены надежды землян на путешествия за пределами Млечного пути. С помощью мощнейших телескопов американские специалисты выяснили, что расширение Вселенной происходит гораздо быстрее, чем полагалось ранее. Учёные считают, с момента Большого взрыва скорость расширения пространства во Вселенной с каждой секундой возрастает, а это значит, что в будущем Земля останется в критичной недосягаемости других обитаемых звёздных систем. Судя по всему, земляне попросту вымрут из-за «убегающего» от них Солнца, ведь по мере отдаления от Голубой планеты звезда будет дарить людям всё меньше живительного света, а потом исчезнет навсегда.

Кроме того, технический прогресс человечества развивается слишком медленно, чтобы поспеть за темпами расширения обозримой Вселенной. Даже если планы Илона Маска по полётам на Марс осуществятся, то людей, скорее всего, ждёт посмертная колонизация Красной планеты, ведь там долгое время колонизаторам придётся думать лишь о своём выживании, а не о дальнейших путешествиях к другим звёздам. К тому же ресурсы, используемые людьми, являются конечными, и их банально не хватит для построения межзвёздных транспортных средств, если таковые вообще появятся на свет. Учёные уже не раз подтверждали, что с течением времени скорость расширения Вселенной возрастает и когда-нибудь она превзойдёт скорость света. После этого земляне, при возможности, что Голубая планета всё ещё будет существовать, в ночном небе не увидят ничего, кроме кромешной тьмы.