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Взрыв атомного реактора на ЧАЭС был спровоцирован инопланетянами, чтобы оценить последствия катастрофы для человечества. К такому выводу пришли уфологи, проанализировав фотографии НЛО над Припятью.

Ровно 33 года назад Землю потрясла самая масштабная техногенная катастрофа со времён человечества. Последствия взрыва четвёртого энергоблока на Чернобыльской АЭС до сих пор приносят новые человеческие жертвы. Сторонники теории заговора сомневаются, что на таком секретном объекте, обладающем многослойной системой защиты, могла произойти техническая ошибка. Недавнее фото с НЛО над Чернобылем косвенно подтвердило версию уфологов про «ядерный салют», который обитатели Нибиру хотят устроить землянам.

Многие уфологи видят в Чернобыльской аварии 1986 года и в катастрофе на японской Фукусиме в 2011 году общий инопланетный след. По их предположениям, пришельцы видят в таких мощных источниках ядерной энергии хорошее оружие для уничтожения целой планеты. Обе техногенные катастрофы очень дорого обошлись миру. Их последствия невозможно устранить полностью. На всей Земле на сегодняшний день функционирует около двухсот атомных электростанций. Каждая из них в разы превышает мощность атомных бомб, сброшенных на Японию в 1945 году. Конспирологи считают, что инопланетным захватчикам будет достаточно одновременного подрыва трети действующих АЭС, чтобы жизнь на Земле прекратилась за несколько дней. По словам уфологов, флот пришельцев, который пролетел над зоной отчуждения в Припяти, занимается подробным изучением влияния ядерной катастрофы на местную флору и фауну. Эксперты считают, что в самых заражённых участках Чернобыля, таких как подвал медико-санитарной части № 126, куда в первые часы катастрофы спускали тела погибших ликвидаторов, инопланетяне организовали исследовательские лаборатории.

Многие страны проводят политику полного отказа от атомной энергии. В качестве альтернативы предлагаются природные ресурсы, такие как солнечная энергия или энергия ветра. С каждым годом в развитых государствах появляется всё больше солнечных батарей. Возможно, считают уфологи, пришельцам такая тенденция не нравится, поэтому они постараются привести свой страшный план в действие как можно скорее.