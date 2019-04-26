Вторжение началось: Аэродром НЛО найден на острове Пасхи

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Корабли с Нибиру продолжают приземляться в самых отдалённых уголках нашей планеты. Астронавты из Европейского космического агентства случайно сняли перевалочную десантную базу пришельцев.

Уфологи всего мира активно пеленгуют резко возросшее число НЛО по всему свету. Так, экспертами из ДАУ (Дальневосточная академия уфологии) собраны уже десятки случаев появлений кораблей пришельцев над Россией.

К примеру, вчерашний корабль-разведчик в небе Астрахани или недавние пожары в Забайкалье, устроенные пришельцами. Кроме того, немало в исследование вложил тайваньский уфолог Скотт Уоринг, заявивший, что для своих «посадочных полос» пришельцы используют самые отдалённые уголки нашей планеты – вулканы, дно океана, Антарктика.

На снимке, предоставленном Европейским космическим агентством (ESA), отчётливо видны несколько правильных кругов, безошибочно определённых уфологами как посадочные площадки пришельцев. Известно, что корабли с Нибиру имеют дисковую форму и после взлёта-посадки оставляют на земле идеально ровный круг.

Самый большой круг занимает около километра в диаметре и находится на юге острова. По мнению уфологов, место выбрано не случайно, остров пасхи имеет не более 6000 жителей, потому пришельцы могут чувствовать себя достаточно свободно и не иметь проблем с обнаружением.

Также, как уже сообщалось ранее, регионом, плотно заселённым пришельцами, является Антарктида. По некоторым данным от исследователей, материк буквально является городом пришельцев, скрытым в леднике.

Кроме того, эксперты уверены, что многие другие острова в океане плотно заселены пришельцами или являются перевалочными базами, мобильными аэродромами, как в случае с островом Пасхи.

Считается, что 28 апреля должно начаться массовое вторжение пришельцев на Землю. Более того, некоторые уверены, что оно уже началось, но пока проходит в тихом, диверсионном формате – пришельцы тайно квартируются во всех уголках света, собирают и мобилизуют силы по всей планете, чтобы в решающий час Х нанести сокрушительный удар.

Подозрительно в этой связи выглядит молчание NASA, как ведущей аэрокосмической компании. Многие уфологи уверены, что агентство давно знает о присутствии пришельцев и тщательно скрывает все данные от людей.