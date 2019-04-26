МКС терпит крушение: Астронавты задыхаются из-за сбоев вентиляции – эксперт

Российские уфологи наперебой утверждают, что Земля лишилась своего главного «спутника» на орбите. Причиной жаркого обсуждения стала новость о сбоях системы вентиляции на борту станции.
В сети появилась новость о сбое некой экспериментальной системы очистки воздуха, размещённой на борту МКС. Система очистки служит для удаления углекислоты и насыщения воздуха кислородом.
О сбое просигнализировал бортовой компьютер на борту пристыкованного к станции американского пилотируемого корабля. В жаркий дискурс включились известные в России эксперты из Дальневосточной академии уфологии:
По словам уфологов и конспирологов, станция уже в ближайшие часы или дни может войти в атмосферу Земли и обрушиться на поверхность градом горящих обломков. Основания для такого вывода им дают множественные поломки, выявленные на станции в последние месяцы.
Так, на пристыкованном к станции «Союзу» было обнаружено микроскопическое отверстие в космосе, причина появления которого так и не была установлена. Версии приводились разные – от мелкого космического мусора до психически невменяемого астронавта, просверлившего дырку.
Кроме того, обрывы связи со станцией были заметно регулярны в последний месяц. Официальное приложение часто сигнализировало, что «Станции нет», даже телемост с NASA прерывался не раз в прямом эфире.
Сбой в системе вентиляции может привести к тому, что астронавты буквально начнут задыхаться и испытывать «горную болезнь» - отёк лёгких с последующим отёком мозга и смертью. Возможна и обратная ситуация – перенасыщение воздуха кислородом. В этом случае космонавты просто уснут и не проснутся.
По мнению уфологов, единственный шанс на спасение заключается в эвакуации через пристыкованные к станции космические корабли NASA и Роскосмоса, которые могут вернуть астронавтов на землю. Но в этом случае станция останется без управления и гарантированно рухнет.
Эксперты считают, что героические космонавты будут бороться за жизнь станции до последнего, даже если придётся эвакуироваться в самый последний момент.