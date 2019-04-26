МКС терпит крушение: Астронавты задыхаются из-за сбоев вентиляции – эксперт

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Российские уфологи наперебой утверждают, что Земля лишилась своего главного «спутника» на орбите. Причиной жаркого обсуждения стала новость о сбоях системы вентиляции на борту станции.

В сети появилась новость о сбое некой экспериментальной системы очистки воздуха, размещённой на борту МКС. Система очистки служит для удаления углекислоты и насыщения воздуха кислородом.

О сбое просигнализировал бортовой компьютер на борту пристыкованного к станции американского пилотируемого корабля. В жаркий дискурс включились известные в России эксперты из Дальневосточной академии уфологии:

«СМИ поспешили «замять» скандал, утверждая, что проблема решена. На самом деле это банальный отвод глаз от катастрофы. Официальное приложение МКС Live уже несколько часов сигнализирует потерю связи со станцией. Кроме этого, у нас есть веские основания полагать, что в данный момент станция терпит крушение где-то над Тихим океаном»

По словам уфологов и конспирологов, станция уже в ближайшие часы или дни может войти в атмосферу Земли и обрушиться на поверхность градом горящих обломков. Основания для такого вывода им дают множественные поломки, выявленные на станции в последние месяцы.

Так, на пристыкованном к станции «Союзу» было обнаружено микроскопическое отверстие в космосе, причина появления которого так и не была установлена. Версии приводились разные – от мелкого космического мусора до психически невменяемого астронавта, просверлившего дырку.

Кроме того, обрывы связи со станцией были заметно регулярны в последний месяц. Официальное приложение часто сигнализировало, что «Станции нет», даже телемост с NASA прерывался не раз в прямом эфире.

Сбой в системе вентиляции может привести к тому, что астронавты буквально начнут задыхаться и испытывать «горную болезнь» - отёк лёгких с последующим отёком мозга и смертью. Возможна и обратная ситуация – перенасыщение воздуха кислородом. В этом случае космонавты просто уснут и не проснутся.

По мнению уфологов, единственный шанс на спасение заключается в эвакуации через пристыкованные к станции космические корабли NASA и Роскосмоса, которые могут вернуть астронавтов на землю. Но в этом случае станция останется без управления и гарантированно рухнет.

Эксперты считают, что героические космонавты будут бороться за жизнь станции до последнего, даже если придётся эвакуироваться в самый последний момент.