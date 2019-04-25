Предсказание Мессинга сбылось: астронавты МКС открыли портал в другое измерение

Вчера, 22:56

На международной космической станции произошла авария на новой экспериментальной установке. Знаменитый советский провидец, предсказал это задолго до этого.

Согласно официальным отчетам специалистов NASA сегодня произошло отключение работы недавно установленной установки по удалению углекислого газа из атмосферы станции. Согласно официальной информации проблема с установкой возникала еще во вторник.

Уфологи отмечают, что похожие установки уже давно установлены на МКС, а за данной аварией скрывается нечто большее, чем заявляется официально. Космическое агентство давно ведет исследования по открытию космических порталов и похоже сегодня астронавты наконец то открыли портал в другое измерение, что вызвало за собой сбой оборудования станции. Настройки оборудования и пробный запуск планировали провести во вторник 23 апреля, но участившиеся вспышки на Солнце препятствовали поимке сигналов из альтернативной вселенной.

Конспирологи сотрудничающие с уфологами подметили, что в связи с данным событием сбылось предсказание Вольфа Мессинга. Великий советский провидец предсказывал эксперименты по поиску альтернативных вселенных еще в 1974 году, незадолго до своей загадочной смерти.

По предсказаниям Мессинга до 2020 года должен состояться первый контакт землян с представителями параллельной вселенной. Великий провидец предупреждал, что данный контакт будет опасен для Земли поскольку другая реальность отличается от нашей более суровыми условиями жизни.

Альтернативные ученые считают, что при попытке установки связи с другой реальностью астронавты МКС получили предупреждение о том, что предпринимать попытки связи больше не стоит. Открывшийся портал мог привести к выбросу огромной массы тёмной энергии параллельной вселенной, которая имеет заряд отличный от нашего.

Вследствие этого аппаратура станции ненадолго вышла из строя закрыв портал и предотвратив попадание в нашу вселенную отрицательных частиц темной энергии.