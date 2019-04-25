Где все чёрные дыры? Одну из главных теорий мироздания опровергли учёные

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Недавняя фотография галактики Андромеды поставила под сомнение теорию Стивена Хокинга о темной материи.

Одна из главных теорий известного британского физика, объяснявшая суть темной материи, оказалась опровергнута. Хокинг предполагал, что материя являет собой невидимую субстанцию, состоящую из первичных черных дыр. Снимок, сделанный японским телескопом Subaru, частично опроверг это суждение.

В середине 1970-х Стивен Хокинг предположил, что Большой взрыв создал большое количество черных дыр, вмещающих колоссальную энергию в крошечном объеме. Считалось, что их гравитация объясняет движение всего во Вселенной. Ранее это предположение можно было объяснить на примере черных дыр, которые тяжелее Луны, но современные технологии дали новые способы. Так, цифровая камера телескопа Subaru смогла в один снимок вместить всю галактику Андромеда.

Японские астрофизики сделали 200 снимков, которые могли показать первичные черные дыры. Исходя из теории Хокинга, в Андромеде могли найти минимум 100 первичных черных дыр, но японские астрофизики смогли найти лишь одну. Где же все остальные чёрные дыры?

Стоит отметить, что одну из главных теорий мироздания опровергли не окончательно. Так, в галактике могли находиться черные дыры, размер которых исключает их обнаружение.