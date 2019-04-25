На Марсе найдена база пришельцев для отражения атаки с Нибиру

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NASA получило снимки Южного полюса красной планеты, на которых видно сложную цепь построек и тоннелей. Уфологи увидели признаки мощной линии обороны.

Американское космическое агентство опубликовало новые фотографии поверхности Марса. На одном из таких снимков отчётливо видна система странных сооружений и рвов. Эти конструкции окружают Южный полюс планеты. Учёные не имеют представления о природе происхождения странных объектов, а конспирологи склоняются к военной принадлежности.

Система каналов на Марсе действительно сложная. Если склоняться к конспирологической версии об оборонительном рубеже, то можно понять, почему все огневые точки и окопы напоминают сверху поле для настольной игры. Сначала ведёт бой первая линия, а вторая поддерживает её огнём. В случае отступления, первая линия под прикрытием переходит на третью линию. Таким образом, прохождение этого участка становится сложным для противника. Уфологи считают, что благодаря аппаратуре NASA была найдена секретная база марсиан. По их мнению, марсиане покинули экватор и сместились к полюсам, где марсоходы их не могут обнаружить. Вероятнее всего, предположили любители тайной науки, жители Марса владеют информацией о планах землян по покорению красной планеты. Также они знают и о Нибиру. Данный укреплённый район может быть решающим защитным рубежом для отражения атаки аннунаков либо пришельцев с Земли, говорят уфологи. Они предупреждают, что нашим учёным, планирующим в будущем летать на Марс, необходимо быть осторожнее.