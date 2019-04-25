Землетрясение - новый предвестник беды: Драконы с Нибиру проснутся на Пасху и разбомбят Землю

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Парящих ящеров засняли на камеру возле МКС и в горах России. После грядущего землетрясения в 6 балов их атаки станут в разы сильней и участятся, уверены уфологи. Из-за нападения драконов «Кровавой Пасхи» избежать не получится.

До Пасхи остаётся несколько дней, и альтернативные учёные со всего мира замерли в ожидании судного дня, когда пришельцы с Нибиру нападут на Землю.

Казалось бы, доказательств этому более чем достаточно, ведь уфологи практически каждый день подтверждают существования инопланетян. В сети появляются соответствующие фото и видео с разных уголков планеты.

Несколько дней назад «огненный» дракон Нибиру пролетел возле МКС. Эти кадры появились в сети, на них видно как космическая станция приобрела оранжевый оттенок. По словам уфологов дракон пролетел очень близко к Земле, поэтому МКС на время поменяла окрас.

А вчера в сети появились предупреждения учёных, которые на днях ожидают сильнейшее землетрясение. Они объясняют это сближением Земли с Солнцем и Ураном. В результате произойдёт сильнейшее напряжение в тектонических плитах нашей планеты, а снято оно может быть в результате этого самого землетрясения в 6 баллов.

Однако уфологи считают, что учёные не совсем верно расшифровали причину этого катаклизма. По их мнению, сближение планет «организовали» посланники-драконы с Нибиру и это новый предвестник беды.

Тем более буквально день назад охотники за пришельцами снова смогли заснять дракона с планеты Х над горами России. На фото видно как загадочное существо парит в небе. Конспирологи уверены, что Нибиру вырастила армию драконов для того, чтоб в ближайшее время переселить их на Землю. Некоторые непокорные уже сейчас вырываются на волю и парят в небе.

До судного дня осталось несколько дней к этому времени уже все драконы с Нибиру проснутся на Пасху и разбомбят Землю. По крайней мере так считают альтернативные учёные и у них есть веские причины так полагать.