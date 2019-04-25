Частица Эдема: Ученые обнаружили след древнейшей цивилизации во Вселенной

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Поиск темной материи позволил увидеть процессы, происходившие до Большого взрыва. Они в триллион раз старше самой Вселенной.

Исследовательская группа XENON Collaboration смогла зафиксировать древнейший процесс во Вселенной. С помощью аппарата, построенного для поиска темной материи, ученые смогли наблюдать распад радиоактивного Ксенона-124. Как сообщается, период полураспада этого элемента составляет 1,8х1022 года, что в триллион раз старше Вселенной.

Это открытие в очередной раз доказывает, что на появление человечества повлияли процессы, происходившие раньше, чем предполагалось. Альтернативные ученые считают, что замеченный процесс доказывает существования Яблока Эдема, которое стало предвестником человечества. Ранее предполагалось, что на Земле расположен фрагмент ушедшей цивилизации, которая оставила свой след на человеке. Активность инопланетян с планеты Нибиру объясняется поиском этого фрагмента.

Так, уфолог Скотт Уоринг предположил, что «Яблоко Эдема» было отправлено на Землю перед уничтожением расы Атлантов, которые пали в войне с захватчиками с Нибиру. Это было единственной возможностью сохранить вид. Не исключено, что этот фрагмент является залогом нашей безопасности: пока инопланетяне не найдут «Яблоко Эдема» - нам ничего не грозит.