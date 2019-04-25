Нибиру готовит блицкриг против России - В Ростове засняли репетицию пришельцев к атаке на «Кровавую Пасху»

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Космонавты МКС засняли Нибиру в опасной близости с Землёй. Инопланетная армия уже появилась в небе над Ростовом и Ленобластью. Пришельцы планируют напасть во время Пасхи, когда человечество будет отвлечено, считают уфологи.

За последние полгода в Сети появилось множество доказательств инопланетного присутствия на Земле, а от нашествия НЛО отныне страдают не только западные страны, но и жители России. О появлении челноков пришельцев успели заявить из Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Красноярска и множества других городов. Одним из недавних доказательств внеземного нашествия стали кадры, снятые ростовскими очевидцами, на которых треугольное НЛО светилось в ночном небе на фоне клубов дыма. Возможно, снятые кадры подверглись монтажу, или таким образом отобразился свет от фейерверков, но объект строгой геометрической формы сильно смахивает на громадный корабль инопланетян. Также в Ленинградской области очевидцы засняли сразу два неопознанных объекта в небе, пытаясь сфотографировать рассвет.

Уфологи уверяют, что столь активное появление инопланетян на территории РФ указывает на их репетицию и подготовку к атаке, а блицкриг против российской армии, который готовит пресловутая Нибиру, вполне возможно, пройдёт на Пасху, когда большая часть россиян будет не в состоянии дать отпор захватчикам. Столь серьёзные опасения у исследователей космоса возникли не случайно, ведь недавно Планету Х заметили прямо с борта МКС. Астронавты делали привычные снимки земной поверхности, когда громадный округлый объект показался прямо на фоне Солнца. Кроме того, в руки уфологов также попали видеозаписи, сделанные пилотами военных самолётов, столкнувшихся с НЛО во время выполнения боевых задач.

То, что инопланетяне столь пристальным и наглым образом изучают земную военную технику и больше не скрываются от обычных очевидцев, может свидетельствовать о том, что аннунаки с Нибиру вовсю репетируют атаку на «Кровавую Пасху», желая застать россиян врасплох. Уфологи пояснили, что Россия интересует пришельцев из-за её стратегического значения на карте мира, ведь свергнув сильнейшую сверхдержаву, аннунаки с лёгкостью истребят все остальные нации, добившись полной капитуляции человечества.