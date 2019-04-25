Чистый четверг станет Кровавым: НЛО начнут уничтожать Россию сегодня ночью - эксперт

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В Астрахани замечен разведчик пришельцев с Нибиру. Корабль в ночном небе снят на видео очевидцем, эксперт-космолог из ДАУ комментирует новость и связывает с грядущими уже сегодня глобальными событиями.

Существует множество свидетельств резко возросшего числа пришельцев на нашей планете и в её космическом «предбаннике» - на орбите. Только в этом месяце десятки НЛО замечены во всех уголках света, по всей России и даже возле МКС на орбите.

Эксперт из Дальневосточной академии уфологии связывает это с грядущим налётом пришельцев на нашу планету и скорее всего – открытым военным конфликтом между планетами.

«У нас есть точные сведения касательно массового прилёта пришельцев в ночь с 25 на 26 апреля. Пиком действий станет Пасха 28, но открытые боестолкновения начнутся уже этой ночью. Первый удар придётся по России, не исключено, что в Астрахани, т.к. там замечен разведчик, а это неспроста», - рассказывает редакции приглашённый специалист-космолог.

По его словам, немалая часть пришельцев – кораблей и боевых отрядов уже расквартирована по всему миру. В России они используют для маскировки густые леса и горы Сибири, Дальнего востока, Забайкалья.

Кстати, недавние массовые пожары в Забайкалье уфологи также связывают с испытаниями лазерного оружия пришельцев или диверсионной акцией против расположенных в регионе ракетных баз (известно, что российские сверхзвуковые ракеты способны сбивать НЛО).

Также, ранее сообщалось, то пришельцы активно используют ионное оружие, «глушащее» электронику. Так, вчера несколько десятков домов во Владивостоке остались без света – пришельцами была «погашена» часть электролиний.

Сегодня стало известно об уничтожении спутника ГЛОНАСС на орбите. Уфологи уверены, что в День Х, который начнётся сегодня ночью, пришельцы полностью уничтожат системы связи и слежения, обесточат земную электронику и приступят к массовому геноциду землян в режиме полной темноты.

Пик военных действий должен прийтись на Пасху 28 числа, когда будет нанесён финальный удар. Примерно так Чистый четверг должен превратиться в кровавый, по версии уфологов