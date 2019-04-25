Нибиру громит инфраструктуру: Нападение пришельцев обошлось России в 600 млн рублей

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Эксперты из ДАУ установили причины мощных пожаров в Забайкалье, уничтоживших более 150 домов.

Несколькими днями ранее на головы россиян пало известие о массовых пожарах в Забайкальском крае. Горели 12 населённых пунктов, пожары не удалось потушить, пока весть не достигла правительства.

Президент Путин поручил укрепить силы МЧС и дело пошло быстрее. С пожарами боролись несколько дней, погром вышел феноменальный – пострадал сельскохозяйственный сектор, уничтожено более сотни домов, 10 000 голов овец, более тысячи голов рогатого скота, почти 500 лошадей, более сотни единиц техники и 350 тонн зерна.

Сразу 14 комиссий на местах оценивали ущерб, полученный от пожаров, вспыхнувших по «неизвестным причинам». Итог вышел громкий – страна и жители пострадали на 600 млн рублей.

Ранее эксперты из ДАУ (Дальневосточная академия уфологии) уже сообщали свою версию случившегося, теперь нашли ей подтверждения:

«Губернатор края не может точно назвать причину и ссылается на «пожары, пришедшие из-за границы». Любому известно, что граница – это песчаная полоса в десятки метров, огонь её пересечь просто не сможет. Но дело в другом, губернатору необходимо на что-то сослаться – во-первых, создать видимость деятельности, во-вторых – скрыть причину, по указке «свыше».

По словам российских уфологов, в лесах и горах Забайкалья, Сибири и Дальнего востока тайно базируются сотни кораблей с Нибиру и диверсионные отряды пришельцев. Ранее уже сообщалось о массовой высадке на Землю в течение одной ночи, теперь, как сообщают пришельцы, против землян ведётся партизанская война.

«Нетипично глобальные пожары в Забайкалье – дело рук применения лазерного оружия, с целью нанести землянам максимальный ущерб перед решающим наступлением. Действовать открыто они не могут – у РФ есть сверхзвуковое оружие, способное сбивать даже объекты в ближнем космосе», - делится результатами исследований эксперт из ДАУ.

По словам уфологов, удар по сельскому сектору вполне логичен. Инфраструктура страны опирается на сельское хозяйство – хлеб, мясо, овощи, молоко. Кроме того, пришельцы могут знать о ракетных базах, расположенных в зоне пожара. Акция могла иметь целью вывести их из строя.