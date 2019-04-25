Нибиру громит инфраструктуру: Нападение пришельцев обошлось России в 600 млн рублей

Эксперты из ДАУ установили причины мощных пожаров в Забайкалье, уничтоживших более 150 домов.
Несколькими днями ранее на головы россиян пало известие о массовых пожарах в Забайкальском крае. Горели 12 населённых пунктов, пожары не удалось потушить, пока весть не достигла правительства.
Президент Путин поручил укрепить силы МЧС и дело пошло быстрее. С пожарами боролись несколько дней, погром вышел феноменальный – пострадал сельскохозяйственный сектор, уничтожено более сотни домов, 10 000 голов овец, более тысячи голов рогатого скота, почти 500 лошадей, более сотни единиц техники и 350 тонн зерна.
Сразу 14 комиссий на местах оценивали ущерб, полученный от пожаров, вспыхнувших по «неизвестным причинам». Итог вышел громкий – страна и жители пострадали на 600 млн рублей.
Ранее эксперты из ДАУ (Дальневосточная академия уфологии) уже сообщали свою версию случившегося, теперь нашли ей подтверждения:
По словам российских уфологов, в лесах и горах Забайкалья, Сибири и Дальнего востока тайно базируются сотни кораблей с Нибиру и диверсионные отряды пришельцев. Ранее уже сообщалось о массовой высадке на Землю в течение одной ночи, теперь, как сообщают пришельцы, против землян ведётся партизанская война.
По словам уфологов, удар по сельскому сектору вполне логичен. Инфраструктура страны опирается на сельское хозяйство – хлеб, мясо, овощи, молоко. Кроме того, пришельцы могут знать о ракетных базах, расположенных в зоне пожара. Акция могла иметь целью вывести их из строя.