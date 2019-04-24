Ученые создали эффективный способ борьбы с космической пылью

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Бороться с загрязнением физики предложили с помощью прозрачных электродов на околоземной орбите.

Пыль на Луне может стать огромной неприятностью для астронавтов, поскольку она выводит из строя оборудование и вредит здоровью. В связи с этим ученые во главе с профессором Карлосом Калле создали эффективный способ борьбы с космической напастью в виде мельчайших сухих частиц. Команда экспертов из Центра имени Кеннеди во Флориде разработала электродинамический пылевой щит (ЭПЩ). 17 апреля 2019 года его запустили со стартовой площадки в Вирджинии на околоземную орбиту. Это первый полёт пылевого щита и совершается он в рамках испытания новой технологии. Идея состоит в том, чтобы активизировать устройство благодаря невидимым электродам. Их встраивают в фотоаппараты, скафандры, оптические приборы, смотровые площадки посадочных аппаратов.

ЭПЩ функционирует в ручном и автоматическом режимах. Пылевые щиты отправили на орбиту в экспериментальных ёмкостях размером с обувную коробку. Их установят на внешней стороне летательного аппарата с помощью роботизированной руки. Там ЭПЩ подвергнутся космической радиации и солнечному ветру. Блок передачи данных оповестит учёных о работоспособности щита. Астрономы получат изображение высокого разрешения, показывающее функционирование устройства на орбите.

Во время миссий «Аполлон» американского агентства NASA космическая пыль вызвала большие проблемы. Лунные сухие частицы плохо сказывались на дыхательной системе астронавтов, снижали видимость и выводили из строя оборудование. Идея создания ЭПЩ возникла ещё в 1969 году. В начале XXI века Калле разработал концепцию по защите от пыли. Профессор надеется, что устройство сыграет важную роль при полётах на Луну и Марс. Проблему пыли нужно решать, если люди хотят в дальнейшем осваивать космос, поскольку без этого двигаться вперёд невозможно.