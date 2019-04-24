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Изменение климата неизбежно приближается, человечество пострадает, но верующие окажутся в выигрыше, твердят скептики.

Почти четыре года назад папа Фрэнсис опубликовал новаторское письмо Лаудато Си «О заботе о нашем общем доме», в котором содержится призыв к миру и его 1,2 миллиардам католиков обуздать антропогенное глобальное потепление.

«В настоящее время мы наблюдаем тревожное потепление климатической системы», - говорится в письме 2015 года, известном как энциклика. «Человечество призвано признать необходимость изменений образа жизни, производства и потребления, чтобы бороться с этим потеплением или, по крайней мере, с человеческими причинами».

Кроме этого есть иная позиция экспертов. Сообщается, что глобальный катаклизм спасёт грешников от «судного дня». Это произойдёт после активизации всех катастроф на Земле. Исходя из этой теории люди не станут каяться и постоянно будут только нарушать 10 заповедей.

«Темнота станет постоянной для их душ, а спастись будет нельзя», - говорит автор теории. «Мощное землетрясение и цунами не только уничтожат всё живое, но и спасут грешников от Ада, если он есть».

Следовательно, если глобальный катаклизм спасёт грешников от «судного дня», то есть вероятность, что популисты перестанут в скором времени зарабатывать на сказках о конце света. С другой стороны, если появляются теоретики, которые видят позитив в появлении глобального потепления, то есть надежда, что масштабные разрушения могут омолодить Землю. Сейсмологическая активность приведёт к изменению континентов и изменит границы суши и воды.

К такому выводу исследователи приходили в 2015 году, но после стали искать изъяны в своей теории, что им успешно удалось. Исследователи Библии предвидят, что «судный день» это не идентичный термину «конец света», ведь первый ассоциируется с людьми верующими, а второй с глобальным катаклизмом на Земле. Аналитики даже вывели формулу «идеального Апокалипсиса». Предположительно, если судный день и конец света настанут в один момент – вот будет идеальный Апокалипсис, пишут исследователи. Таким образом, глобальный катаклизм спасёт грешников от «судного дня», но если два самых страшных пророчества произойдут в одно время – Земля не выживет или переродится.