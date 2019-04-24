Пришельцы поработили ТВ? Уфологи раскрыли 50-летнюю тайну манипуляции человеком

Вчера, 23:50

Проанализировав ситуацию, уфологи заключили, что если человек не откажется от просмотра ТВ, то конец света настанет из-за панической атаки, а не вторжения Нибиру.

Привязываясь к точным датам выходит, что ровно 57 лет назад в США был передан первый в мире телесигнал, который положил начало эксперименту инопланетных существ над людьми. Вначале они вторглись на Землю, а уже после оказали влияние на учёных и поработили ТВ. Уфологи уверены, что так пришельцы подали своим сородичам с планеты Х сигнал он начале операции и приступили к массовой атаке на людей через экраны телевизоров.

Земляне запомнили этот день, как рождение спутникового телевидения и даже не подозревали, что попали в ловушку. Футурологи считают, что уничтожение человеческой планеты вовсе не входит в планы пришельцев. Также они не собираются атаковать с помощью космического оружия. Все просто и если теория верна, то человечество уничтожит само себя.

К 21 веку людей охватил панический страх. Они боятся всего. От атаки астероидов до заражения опасными вирусами. В одной только России насчитывается свыше 25% психически больных граждан. Уфологи изрядно постарались и раскрыли 50-летнюю тайну манипуляции человеком. Они призвали людей отказаться от просмотра ТВ и по минимуму заходить в интернет, а также отдать предпочтение живому общению, нежели по телефону. Опрос показал, что человек не выдерживает и минуты без просмотра новостей, которые загрязняют его мозг, вызывая панические атаки.