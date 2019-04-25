Зима уже близко: Из-за плотной дымки на Плутоне снижается атмосферная температура

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Астрофизики предполагают, что молекулы метана и азота вызывают похолодание на планете. Газовая оболочка Плутона может исчезнут в ближайшее время.

Астрономы пришли к выводу, что атмосферная температура на Плутоне стремительно снижается, что может привести к исчезновению газовой оболочки планеты.

Ученые обнаружили данное небесное тело в 1930 году, и только спустя 55 лет доказали, что оно обладает своей атмосферой. В ходе изучения карликовой планеты выяснили, что газовая оболочка состоит из плотной дымки (метана, углеводородов и азота). Плутон часто оказывается между фоновой звездой и Землей, из-за чего происходит оккультация (минутное затмение). В конце ХХ века космический карлик начал отдаляться от центра Солнечной системы, из-за чего снижалась его температура и повышалось давление. По словам ученых, зима на Плутоне уже приближается.

Компьютерное моделирование показало, что в 2113 году Плутон максимально отдалится от Солнца. Астрономы полагают, что планета не сможет сохранить свою атмосферу в таких условиях. Астрофизики говорят, что в следующий раз Плутон максимально близко подойдет к Солнцу только в 2238 году.