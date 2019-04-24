Они уже везде: Корабли пришельцев с Нибиру зависли над Мурманском

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Испуганные россияне запечатлели следы от инопланетных челноков, оставшихся в небе. Статус сверхдержавы сулит России скорое завоевание агрессивной расой внеземных захватчиков, считают уфологи.

Долгое время считалось, что НЛО в большинстве своём предпочитают появляться только на территории США, лишь изредка радуя своим присутствием жителей европейских стран. Однако, в последнее время участились сообщения очевидцев, заявляющих о странных явлениях, которые начали происходить не только в Штатах, но и в ряде российских городов. Например, недавно отечественные уфологи заявили, что корабли пришельцев с пресловутой планеты Нибиру зависли в небе над Мурманском, напугав множество местных жителей. В соцсетях стали появляться снимки, на которых красовались облака весьма необычной формы. При исследовании фотографий создаётся впечатление, что некий громадный космический корабль с вихревым двигателем «проплыл» через облака, повлияв на их образование. Учитывая, что ранее о появлении инопланетных челноков сообщали жители Ростова-на-Дону, Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока и Самары, не считая более мелких поселений, можно с уверенностью полагать, что они уже везде.

Ряд исследователей глубокого космоса полагает, что пока на Земле свою деятельность осуществляют лишь отдельные шпионские группы с Нибиру, дожидаясь достаточного приближения самой Планеты Х для полномасштабного десантирования войск. Кажется вполне логичным, что агрессивные пришельцы в первую очередь готовятся к захвату РФ, ведь лишь российские военные обладают передовыми гиперзвуковыми ракетами с ядерными боеголовками, которые могут в мгновение ока определить победителя в масштабной войне. Если обитатели Нибиру начнут захват планеты на территории России, то российские власти вряд ли решатся на использование подобного вооружения, а попытки других стран нанести ядерный удар по захватчику можно будет с лёгкостью отразить из-за устаревших типов их ракет. Хочется верить, что облака над Мурманском приняли данную форму из-за неких природных обстоятельств и человечеству не сулит скорая гибель от рук хладнокровных пришельцев, не чувствующих сострадания к менее развитой цивилизации землян.