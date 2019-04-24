Серьёзная угроза из космоса объединит РФ и США по словам бабы Ванги

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Пришельцы получат хороший урок после встречи с объединёнными войсками Земли, говорят уфологи.

Разговоры о надвигающейся угрозе из космоса в последние 10 лет всё чаще находят массу подтверждений грядущего апокалипсиса. Эксперты разгадывают древние иероглифы, находят необычные артефакты и говорят о наличии культа пришельцев в истории и религии обитателей Земли. Уфологи склоняются к тому, что Планета станет настоящим пепелищем в скором времени из-за приближения «судного дня». Также сообщалось это и в словах болгарской ясновидящей бабы Ванги нашли неожиданные подтверждения наступающей угрозы из космоса. Ванга говорила о гигантском цунами, которое обрушится на Азию в 2019 году. Сторонники болгарского мистика утверждают, что она правильно предвидела цунами в День подарков 2004 года, в результате которого в Юго-Восточной Азии погибло более 220 000 человек. Но если видения Бабы Ванги верны, может произойти гораздо большее цунами, которое поразит Пакистан, Японию, Китай, Индонезию и даже Аляску в 2019 году. Почти 400 человек в Индонезии уже умерли в сентябре этого года, когда землетрясение силой 7,5 балла вызвало цунами рядом с островом. Разрушительная волна цунами обрушилась на город Палу на острове Сулавеси в Индонезии. Будет ли конец света в 2019 году?

Одним из самых страшных предсказаний Бабы Ванги является точная дата, когда мир прекратит свое существование. Провидица не понимала как правильно толковать появление НЛО и пришельцев и поэтому её слова не часто связывают со сверхъестественными явлениями. Однако, уфологи говорят, что предсказанная Вангой серьёзная угроза из космоса объединит РФ и США. Именно эти две сверхдержавы получат шанс сразиться с космической силой, которая станет разрушительной не только для инфраструктуры, технологий, но и для всей планеты.

РФ имеет широкий спектр исследований и научных разработок, которые станут основой новой эры противостояния против космоса. Ванга не говорила чётко о пришельцах, но в её словах рассматривают уфологи намёки на приближение инопланетян, Нибиру и даже астероидов. Что именно станет причиной объединения РФ и США пока эксперты не говорят, но США может предоставить услуги Илона Маска и его коммерческих проектов, если все исследования инженера станут удачными.