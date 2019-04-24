Аннунаки уничтожают ГЛОНАСС? Спутник связи вышел из строя перед вторжением

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Аппарат серии «Глонасс-М» вышел из строя 24 апреля. Уфологи уже назвали виновниками внеземных существ, которых ранее замечали на околоземной орбите.

Навигационная спутниковая система ГЛОНАСС служит в первую очередь для того, чтобы поддерживать связь между континентами и внутри каждого из государств. Связь была утеряна по неизвестной причине в 3 часа ночи. Один из 26 спутников перестал передавать на Землю свои координаты. Эксперты акцентировали внимание на том, что аппарат имеет гарантийный срок службы 7 лет, но при этом уже спустя 3 года вышел из строя. Уфологи акцентировали внимание на том, что причиной могли стать аннунаки с Нибиру, которые приближаются к Земле. В частности, представители общества «Космопоиск» считают, что «пасхальный апокалипсис» уже не за горами и уничтожение спутников связи является тому подтверждением.

Если же через 3 дня состоится обещанное вторжение, то человечество может остаться без каналов связи и коммуникации, что ухудшит ситуацию в мире и информационная просвещённость станет нулевой. Во время апокалипсиса, по уверениям уфологов, изучивших письма внеземных существ, будет уничтожена половина человечества. Скотт Уоринг уверен, что это происходит именно перед вторжением от 28 апреля, и катаклизмы в Европе и США тому подтверждение.