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Посланники Нибиру мешают миллиардеру разрабатывать инновационные ракеты, чтобы человечество не смогло сбежать с Земли, считают уфологи. Из-за внеземных саботажей доверие к компании предпринимателя может быть окончательно утрачено.

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска благодаря использованию прорывных технологий достигла такого уровня успеха, что даже NASA стало сотрудничать с предприятием известного филантропа. Однако, недавно славу Маска омрачила новость о внезапном взрыве космического корабля Crew Dragon. Данный аппарат NASA планировала использовать для цикличной отправки космонавтов на борт МКС, однако, он неожиданным образом вышел из строя, озадачив инженеров и техников, которые до сих пор не могут объяснить причину поломки. Администратор американского космического агентства Джим Брайднстайн заявил, что корабль взорвался из-за необъяснимой аномалии, ведь на кадрах взрыва Crew Dragon отчётливо видно, что эпицентр детонации был сосредоточен далеко от того места, где располагались топливные баки.

Внимание на данную ситуацию обратило и множество уфологов, многие из которых заявили, что пришельцы, посланные Нибиру на Землю, взрывают корабли SpaceX из-за планов Илона Маска по колонизации Марса. Исследователи космоса напомнили, что на фоне слухов о неминуемом приближении Планеты Х, сулящей смерть человечеству, во многих уголках Земли были замечены странные порталы в небе.

Уфологи полагают, что обитатели Нибиру перед непосредственным захватом Голубой планеты узнали о том, что множество людей сможет избежать плачевной участи и истребления, сбежав на Марс на челноках Маска. По-видимому, инопланетные захватчики провернули гениальный план, саботировав испытания космического корабля SpaceX. Отныне Илон Маск оказался в своеобразной клетке, ведь ему придётся отвлечься от планирования марсианской миссии и сосредоточиться на усовершенствовании своих кораблей, чтобы оправдать доверие NASA и продолжить сотрудничество, приносящее ему уйму прибыли. Напомним, о планах Маска полететь на Марс известно уже не первый год, а подобные поломки с его передовыми разработками также случались и ранее при крайне загадочных обстоятельствах. Похоже, внеземные существа настоятельно мешают миллиардеру реализовать свою задумку и подарить человечеству ещё один шанс на выживание.